Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Бывший вице-президент США, кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что необходимо срочно начать расследование в отношении действующего президента США Дональда Трампа и узнать о его разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, что в американской прессе ходят слухи о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского в ходе их телефонного разговора (лично президенты двух стран не встречались).

С того момента, как на Украине сменилась власть, Трамп хочет добиться от руководства этой страны проведения расследования деятельности сына Джо Байдена — Хантера Байдена, который вел дела на Украине и явно был связан с украинскими олигархами.

Однако Зеленский и его администрация, которые, по всей видимости, ориентируются на демократов, не спешат начинать какое-либо расследование. Трамп в ответ не спешит лично встречаться с Зеленским.

Если расследование будет начато — по Байдену будет нанесен сильный удар ещё до начала официальной предвыборной кампании.

Байден считает, что Трамп вполне мог злоупотребить властью и давить на Зеленского. Бывший вице-президент считает, что президент Украины просто искал помощи у Соединенных Штатов, а Трамп якобы начал злоупотреблять полномочиями и просить его помочь с расследованием дела против его сына — Хантера Байдена.

«Это возмутительно», — подчеркивает Джо Байден.

До выборов президента США остается чуть более года, но предвыборная борьба уже идёт.