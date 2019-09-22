Вашингтон, 22 сентября 2019, 07:58 — REGNUM Американский журнал National Interest вновь «пугает» своих читателей российским оружием, на этот раз в опубликованной в издании статье рассказывается о российских атомных подводных лодках проекта «Борей».
Обозреватель издания пишет, что даже если другие ядерные силы России будут уничтожены «при первом ударе», то ракеты с российских атомных подлодок проекта «Борей» способны сделать Соединённые Штаты «необитаемыми».
На подлодке класса «Борей» находятся 16 ракет Р-30 «Булава». Каждая из таких ракет несет шесть ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн. Боеголовки разделяются и способны уничтожить отдельные цели.
Таким образом, один «Борей» способен обрушить на города и военные базы США, расположенные на расстоянии 5,8 тыс. миль 96ядерных боеголовок, которые по разрушительной силе в 10 раз превосходят бомбу, сброшенную на Хиросиму.
В целом, в годы холодной войны советские подводные лодки были слишком шумными, чем подводные лодки, которые производились в США, а значит более уязвимыми. Однако в 80-е годы XX века, по данным NI, СССР смог импортировать из Японии и Норвегии технологии для создания подводной лодки проекта «Щука-Б», которая по акустической скрытности стала соответствовать «рабочей лошадке ВМС США» — подводным лодкам класса Los Angeles.
После «Щуки-Б» российские инженеры пошли ещё дальше и теперь подлодки класса «Борей» стали более бесшумными, чем подлодки американские. Также они способны оставаться незаметными на более высоких скоростях, чем подводные лодки класса Ohio.
По действующей в России государственной программе вооружений в интересах ВМФ планируется построить восемь субмарин класса «Борей» Из них три уже вошли в состав флота, а четвертая проходит ходовые испытания.
Стоит отметить, что американская пресса постоянно пишет о превосходстве того или иного российского оружия над американским, при том что реалное положение дел может быть иным. Делается это для того, чтобы американские военные могли аргументированно требовать у законодателей больше денег на военный бюджет.