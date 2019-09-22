Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Американский журнал National Interest вновь «пугает» своих читателей российским оружием, на этот раз в опубликованной в издании статье рассказывается о российских атомных подводных лодках проекта «Борей».

Атомный подводный крейсер (АПКР) «Александр Невский». Второй корабль проекта 955 «Борей» Mil.ru

Обозреватель издания пишет, что даже если другие ядерные силы России будут уничтожены «при первом ударе», то ракеты с российских атомных подлодок проекта «Борей» способны сделать Соединённые Штаты «необитаемыми».

На подлодке класса «Борей» находятся 16 ракет Р-30 «Булава». Каждая из таких ракет несет шесть ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн. Боеголовки разделяются и способны уничтожить отдельные цели.

Таким образом, один «Борей» способен обрушить на города и военные базы США, расположенные на расстоянии 5,8 тыс. миль 96ядерных боеголовок, которые по разрушительной силе в 10 раз превосходят бомбу, сброшенную на Хиросиму.

В целом, в годы холодной войны советские подводные лодки были слишком шумными, чем подводные лодки, которые производились в США, а значит более уязвимыми. Однако в 80-е годы XX века, по данным NI, СССР смог импортировать из Японии и Норвегии технологии для создания подводной лодки проекта «Щука-Б», которая по акустической скрытности стала соответствовать «рабочей лошадке ВМС США» — подводным лодкам класса Los Angeles.

После «Щуки-Б» российские инженеры пошли ещё дальше и теперь подлодки класса «Борей» стали более бесшумными, чем подлодки американские. Также они способны оставаться незаметными на более высоких скоростях, чем подводные лодки класса Ohio.

По действующей в России государственной программе вооружений в интересах ВМФ планируется построить восемь субмарин класса «Борей» Из них три уже вошли в состав флота, а четвертая проходит ходовые испытания.

Стоит отметить, что американская пресса постоянно пишет о превосходстве того или иного российского оружия над американским, при том что реалное положение дел может быть иным. Делается это для того, чтобы американские военные могли аргументированно требовать у законодателей больше денег на военный бюджет.