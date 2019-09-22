Киев, , 07:07 — REGNUM Новая встреча в нормандском формате может обернуться серьезным испытанием для президента Украины Владимира Зеленского, кроме того результаты встречи могут стать «холодным душем» для украинского общества, заявила в интервью телеканалу «112 Украина» депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам госбезопасности Ирина Верещук.

Результаты работы первых лиц Украины, России, Германии и Франции в нормандском формате трудно предсказать. По меньшей мере, встреча пройдет как и в 2016 году безрезультатно, поскольку с тех пор ничего не изменилось, отметила политик.

Но возможно, украинцев по итогам встречи ожидает «холодный душ», заявила Верещук. Депутат склонна согласится с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой в том, что участие действующего главы государства во встрече «нормандской четверки» станет для него «очень сложным, если не сказать сверхсложным испытанием».

Напомним, встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии должна была состоятся 16 сентября, однако была отменена из-за проблем российской стороны. В настоящее время ведутся согласования новой даты.