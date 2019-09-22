Богота, , 04:34 — REGNUM Представляющее угрозу региональной стабильности правление президента Венесуэлы Николоса Мадуро должно подойти к концу, заявил в интервью Associated Press президент Колумбии Иван Дуке.

По мнению колумбийского лидера Мадуро не только спровоцировал гуманитарную катастрофу в своей стране, но и поставил под угрозу региональную стабильности.

«Жестокость Николаса Мадуро сравнима с Слободаном Милошевичем, — считает Дуке. — Это должно закончится».

Президент Колумбии также отказался исключить нанесение военного удара по Венесуэле. По его словам любая агрессия со стороны венесуэльской армии незамедлительно вызовет ответ.

«Если они решат сделать что-то настолько глупое, они знают, каковы будут последствия», — пообщал Дуке.

Ранее в госдепартаменте США заявили о том, что не потерпят финансовой помощи Венесуэле ни союзникам, ни противникам, поскольку любые деньги пойдут «на подавление противников».