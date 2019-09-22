Гонконг, Китай, , 02:54 — REGNUM Девочка 13 лет задержана полицией Гонконга по обвинению в оскорблении государственного флага, сообщает 22 сентября RTHK.

Как стало известно, протестанты в городе Туэн-Мун в Гонконге швырнулина землю государственный флаг Китая и, разбросав на нем бумажные полотенца, подожгли их.

Вскоре была задержана 13-летняя девочка, ее подозревают в причастности к инциденту с оскорблением государственного символа.

Напомним, весной 2019 года в Гонконге начались протесты против предложенного правительством законопроекта об экстрадиции. Уже к июня количество протестующих исчислялось сотнями тысяч. Масштабные протесты продолжаются несмотря на то, что рассмотрение законопроекта было приостановлено уже в июне 2019.