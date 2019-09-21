Москва, , 23:28 — REGNUM Российская телеведущая Ольга Скабеева назвала «идиотизмом» слова журналистки из Украины и, об этом 21 сентября она заявила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Причиной подобной реакции стало заявлении об ожидании Украиной того момента, «когда труп России проплывет мимо».

По мнению украинского журналиста, Россия «клянчит» у Украины транзит, по Киев спокойно выжидает.

«Мы ждем, пока ваш труп аккуратно проплывет мимо нас. У нас есть время подождать», — отметила Соколовская.

Подобное поведение вызвало недоумение у Скабеевой, подчеркнувшей, что Украине будет очень тяжело без российского газа, так как надвигается зима.

Напомним, 19 сентября между Украиной и Россией состоялись переговоры относительно заключения нового газового контракта, однако они фактически не привели к конкретным решениям.

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