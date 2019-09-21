Ташкент, , 20:57 — REGNUM Предприятие «Национальные электрические сети» заключило 20 сентября контракт с энергетической компанией Da Afghanistan Breshna Sherkat на поставку электроэнергии сроком на 10 лет на условиях «бери или плати», сообщат «Газета.uz».

«Контракт рассчитан на 10 лет. Он не сезонный, рассчитан на круглогодичную поставку электроэнергии. Объем поставок на первоначальном этапе составит 4,2 миллиарда кВт. ч, с последующим увеличением до 6 миллиардов кВт.ч.», приводит издание слова замминистра энергетики Узбекистана Шерзода Ходжаева.

Узбекистан с 2002 года осуществляет регулярные поставки электроэнергии в Афганистан. За прошедшее время объем поставок увеличился с 62 миллионов кВт. ч до почти 2,6 миллиарда кВт. ч, ожидаемых по итогам 2019 года. До настоящего времени контракты на поставку заключались на ежегодной основе.

В публикации отмечается, что контракт с афганской стороной является одним из условий Азиатского банка развития (АБР), который профинансировал строительство новой линии электропередачи (ЛЭП) «Сурхан — Пули-Хумри» из Узбекистана в Афганистан.

Как сообщало ИА REGNUM в ходе визита https://regnum.ru/news/polit/2602970.htmlв Узбекистан президента Афганистана Ашрафа Гани, руководители и представители министерств и ведомств экономического блока Узбекистана и Афганистана провели отдельные встречи, на которых рассмотрены практические аспекты дальнейшего наращивания сотрудничества, предложения по приданию новой динамики взаимной торговле, реализации крупных совместных инвестиционных проектов, строительству железнодорожных магистралей Мазари-Шариф — Герат и Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар, линии электропередач Сурхан-Пули-Хумри».