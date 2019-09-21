Анкара, , 17:42 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности закупить американские ракетные комплексы Patriot в случае, если США предложат выгодные условия, об этом глава государства сообщил 21 сентября во время пресс-конференции перед вылетом в Нью-Йорк на саммит Генеральной Ассамблеи ООН.

ЗРК Patriot (сс) Neuwieser

«Закупка ракетных комплексов Patriot все еще нам интересна. Если соглашение будет удовлетворять нашим условиям, то мы подумаем об их приобретении. Это мы обсудим во время нашего визита в США», — отметил Эрдоган.

Напомним, Турция выражала желание купить у американской стороны указанные ракетные комплексы еще при президенте США Бараке Обаме, однако тогда получила отказ. В результате чего было принято решение обратится к России с целью закупки комплексов С-400.

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