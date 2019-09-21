Великий Новгород, , 17:38 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 21 сентября, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин торжественно открыл восьмые всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей до 15 лет, посвящённые памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета РФ, погибших при исполнении служебного долга. Как сообщает пресс-служба ведомства, в соревнованиях, которые проходят в зале Центральной спортивной арены, участвуют более 100 спортсменов из 15 регионов России.

Александр Бастрыкин вручил родителям погибших Алексея Мартыненко и Святослава Юшкова медали Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и отвага», выразив им слова поддержки и соболезнования в связи с утратой детей.

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«Эти соревнования проводятся в память и об их подвиге», — отметили в пресс-службе СКР.

Напомним, первый такой турнир состоялся в 2012 году в подмосковном Ногинске на родине самого молодого кавалера ордена Мужества Жени Табакова — мальчика, отдавшего свою жизнь, защищая сестру от насильника. Среди юных героев, награждённых посмертно, также имена Данилы Садыков, погибшего при спасении ребенка, и Андрея Касимова, спасавшего сестру от рук преступника.

С момента создания Следственного комитета Российской Федерации от рук преступников погибли 12 сотрудников следственных органов. Десять из них отдали свою жизнь при исполнении служебных обязанностей на Северном Кавказе.