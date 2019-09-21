Калуга, , 17:34 — REGNUM Результаты реализации в Калужской области программы развития моногородов представил председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский в рамках всероссийского форума «Среда для жизни», работа которого завершается сегодня, 21 сентября в Великом Новгороде. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.

Градоначальник Калуги Дмитрий Разумовский предложил Дмитрию Медведеву запустить образовательный трек для управленческих городских команд Kaluga-gov.ru

Градоначальник Калуги также предложил Дмитрию Медведеву запустить образовательный трек для управленческих городских команд. «Основная цель — сформировать команду городских изменений, сделать наши города комфортными и удобными для проживания», — подчеркнул калужский городской Голова Дмитрий Разумовский.

Напомним, форум «Среда для жизни» проводится ДОМ. РФ при поддержке Правительства Российской Федерации и Минстроя России ежегодно в городах, показывающих стремление развиваться и формировать комфортную городскую среду. В 2019 году форум «Среда для жизни» состоялся в четвертый раз. Его программа построена вокруг ключевых приоритетов развития России до 2024 года, заданных в национальных проектах.

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