Калуга, 21 сентября 2019, 17:34 — REGNUM Результаты реализации в Калужской области программы развития моногородов представил председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский в рамках всероссийского форума «Среда для жизни», работа которого завершается сегодня, 21 сентября в Великом Новгороде. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.

Градоначальник Калуги Дмитрий Разумовский предложил Дмитрию Медведеву запустить образовательный трек для управленческих городских команд
Градоначальник Калуги Дмитрий Разумовский предложил Дмитрию Медведеву запустить образовательный трек для управленческих городских команд
Kaluga-gov.ru

Градоначальник Калуги также предложил Дмитрию Медведеву запустить образовательный трек для управленческих городских команд. «Основная цель — сформировать команду городских изменений, сделать наши города комфортными и удобными для проживания», — подчеркнул калужский городской Голова Дмитрий Разумовский.

Напомним, форум «Среда для жизни» проводится ДОМ. РФ при поддержке Правительства Российской Федерации и Минстроя России ежегодно в городах, показывающих стремление развиваться и формировать комфортную городскую среду. В 2019 году форум «Среда для жизни» состоялся в четвертый раз. Его программа построена вокруг ключевых приоритетов развития России до 2024 года, заданных в национальных проектах.

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