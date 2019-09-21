Манила, , 14:35 — REGNUM Администрация президента Филиппин Родриго Дутерте издала указ о приостановке всех переговоров о получении займов и грантов от тех стран, которые поддержали резолюцию Организации Объединённых Наций по правам человека для расследования ситуации на Филиппинах. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает портал Rappler.

Напомним, что Дутерте пришел к власти в стране в результате всенародных выборов и с довольно жесткой программой. В частности, он повел непримиримую борьбу с наркоторговцами. Он прямо поощрял отстрел наркоторговцев сотрудниками полиции.

Также Дутерте преследовал наркозависимых граждан, которых довольно жесткими методами отучали от употребления наркотиков.

Страны мира неоднократно осуждали Дутерте и его методы, президент Филиппин в грубой форме посылал их туда подальше.

В итоге Исландия направила в СПЧ ООН резолюцию с требованием расследовать нарушения прав человека на Филиппинах. Манила резолюцию отвергла и назвала документ «мертвым» и «предвзятым».

В поддержку резолюции Исландии выступили 18 стран, в том числе Великобритания, Дания, Австрия и Украина.

Теперь власти Филиппин требует прекратить переговоры со всеми этими странами о получении от них займов и грантов.