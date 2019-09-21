Элиста, , 16:16 — REGNUM Бату Хасиков официально вступил в должность главы Республики Калмыкия. Церемония состоялась 21 сентября в рамках заседания Народного Хурала Республики Калмыкия шестого созыва в большом зале заседаний правительства Калмыкии, сообщает ИА REGNUM.

Председатель Народного Хурала Анатолий Козачко объявил заседание парламента Республики открытым. Под звуки гимна Российской Федерации в зал были внесены флаги РФ и Калмыкии. В заседании приняли участие депутаты Народного Хурала, депутаты Госдумы, представители республики в Совете Федерации, общественники.

Председатель республиканской избирательной комиссии Александр Дикалов сообщил об итогах выборов главы Калмыкия и зачитал постановление об итогах выборов.

«Признать выборы главы Калмыкии состоявшимися», — подчеркнул Дикалов.

Затем Бату Хасиков принес присягу на верность Калмыкии.

«Клянусь верно служить народу, Конституции Российской Федерации, Степному Уложению — Конституции Республики Калмыкия, уважать и охранять свободы граждан. Добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности», — сказал Хасиков.

После этого Анатолий Козачко объявил Хасикова вступившим в должность главы республики на пять лет, Александр Дикалов вручил Хасикову удостоверение главы республики.

Главу Калмыкии со вступлением в должность от имени полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова поздравил его заместитель Владимир Гурба.

Как сообщало ИА REGNUM, Бату Хасиков исполнял обязанности руководителя Республики Калмыкия с 20 марта, после отставки с поста Алексея Орлова. Выборы главы республики состоялись 8 сентября. Хасиков набрал 82,57% голосов избирателей при явке более 55% жителей республики. 8,51% проголосовали за Наталью Манжикову («Справедливая Россия»), 3,35% — за Петра Вышкварока (ЛДПР), 2,75% голосов получил Батыр Мучиев («Патриоты России»).