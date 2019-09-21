Париж, 21 сентября 2019, 13:21 — REGNUM В Париже французская полиция проводит задержания участников очередной акции движения «желтых жилетов». На данный момент задержаны 65 человек, сообщает префектура полиции.
«На данный момент правоохранители задержали 65 человек в Париже», — сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице префектуры полиции в сети микроблогов Twitter.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 сентября, в Париже в районе площади Мадлен началась очередная несогласованная акция протеста «желтых жилетов».
Французская полиция как всегда действовала жестко. Участников акции протеста стали выдавливать в направлении вокзала Сен-Лазер. Произошли столкновения, стражи порядка применили слезоточивый газ.