Ереван, , 12:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня Независимости.

Как передает управление информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра, в послании говорится:"Многоуважаемый премьер-министр, от имени американского народа поздравляю вас и армянский народ с 28-ой годовщиной независимости Армении.

Соединенные Штаты приветствуют тесное сотрудничество наших стран и приверженность вашего правительства демократическим и экономическим реформам. Мы поддерживаем желание армянского народа жить в демократической стране, свободной от коррупции, уважающей верховенство права, что выразилось в ходе мирных действий, имевших место в прошлом году в Армении. Мы приветствуем вашу личную вовлеченность в поиск мирного и долгосрочного решения нагорно-карабахского конфликта в рамках процесса Минской группы ОБСЕ.

Я полон надежд, что уже существующее между двумя нашими странами партнерство в ближайшие годы получит новый размах. Примите мои поздравления и наилучшие пожелания по случаю этого важного праздника».