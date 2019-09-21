Рига, , 11:57 — REGNUM Европейская комиссия отклонила просьбу Латвии: сохранить систему возврата НДС в сферах производства строительных материалов, поставок бытовой электроники и электроприборов. Таким образом, изменения вступили в силу с 1 июля этого года. Сообщает Dienas Bizness.

«Я рассматриваю эту ситуацию как серьезную угрозу для доходов бюджета», — сказала генеральный директор Службы государственных доходов Иева Яунземе на заседании Комиссии Сейма по бюджету и финансам По сути, речь идёт об изменении эффективно зарекомендовавшего себя принципа, когда налог с оборота платил продавец, а не покупатель. Возможно, инициаторами процесса выступили Литва и Польша, где эти изменения уже вступили в силу. Депутат Гатис Эглис расценил случившиеся, как неспособность СГД отстаивать интересы страны.

Принятое решение может переломить положительный тренд собираемости налогов, НДС в частности. В 2010 фискальные органы оценивали общий объём мошенничества и недополученных бюджетом средств в 539 млн евро. Сегодня в 238 млн евро.