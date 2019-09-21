Киев, , 11:46 — REGNUM Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Соответствующее заявление опубликовал сегодня, 21 сентября, на своей странице в социальной сети Facebook депутат Рады от партии «Слуга народа» Богдан Яремко.

Он пишет, что у Киева нет иной возможности реагировать на нарушения ПАСЕ собственных принципов. Кроме того, ПАСЕ явно игнорирует украинские интересы. В связи с этим Киев пока воздержится от отправки своей делегации в ПАСЕ.

Данное решение было поддержано большинством в Раде, утверждает Яремко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в организации, которые ранее были ограничены из-за возвращения Крым в состав России и начала войны в Донбассе.

Напомним, что сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября.