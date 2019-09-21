Тегеран, , 11:39 — REGNUM Любая страна, которая нападет на Исламскую Республику Иран превратится в основной поле боя. Такое заявление сделал командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами. Его слова приводит иранское агентство ISNA.

«Мы решительно готовы к ответу на любую агрессию. Тот, кто захочет это сделать, его территория превратится в основное поле военного противостояния. Мы никогда не позволим войне перекинуться на нашу территорию», — сказал командующий Корпусом стражей исламской революции.

Также Салами напомнил слова президента Ирана Хасана Рухани, который предупредил, что иранские войска будут сбивать любые беспилотники, которые вторгаются в воздушное пространство Ирана.

Рухани сделал это заявление на фоне решения властей США отправить на Ближний Восток дополнительные силы. Это решение приняли в Вашингтоне после того, как йеменские хуситы атаковали два крупнейших нефтеперерабатывающих комплекса в Саудовской Аравии. На Западе сразу же обвинили в этой атаке Иран. В Тегеране отвергают эти обвинения.