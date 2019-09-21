Москва, , 16:22 — REGNUM Избранный глава Республики Калмыкия Бату Хасиков официально вступил в должность. Инаугурация прошла в Элисте 21 сентября в ходе открытого заседания Народного Хурала республики.

В Калмыкии не так много людей, которые могли бы составить Бату Хасикову реальную конкуренцию, считает политолог Григорий Казанков. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM, комментируя вступление Бату Хасикова в должность.

«Учеба в Высшей школе государственного управления будет крайне важна для работы Бату Хасикова в Калмыкии. Те компетенции, которые он получил в этой школе, он мог получить только в ВШГУ. И эти компетенции крайне необходимы в работе, потому что ситуация крайне непростая, и не только экономическая. Да и качество управления в последние годы, мягко говоря, в последние годы было неважным. Так что в Калмыкии нужно много что менять, а что-то менять там можно только понимая, куда двигаться. И я думаю, что Бату Хасиков, благодаря учебе в ВШГУ, в так называемой «школе губернаторов», имеет возможность сформулировать свои цели и задачи в республике и попытаться их достичь», — рассказал политолог.

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«Люди в Калмыкии ждут, чтобы жизнь стала лучше. По всем показателям, включая экономические, республика находится на одном из последних мест в списке регионов Российской федерации. Это нужно менять, потому что люди достойны лучшей жизни. Именно этого и ждут о Бату Хасикова, и остается ему только этого пожелать, — продолжил Григорий Казанков, — Выборы в Калмыкии не были слишком конкурентными, скорее носили референдумный характер. Бату Хасиков — популярный человек в республике, но назначить его на должность временно исполняющего обязанности главы региона был, конечно, нетривиальным шагом. Но и ситуация в регионе такая, что нужны были именно нетривиальные шаги. А к легитимности выборов ни у кого не было и нет претензий. Не так много в Калмыкии людей, которые могли бы составить Бату Хасикову реальную конкуренцию. Поэтому и результат такой — высокая явка, высокий процент поддержки, безоговорочная победа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из 16 глав российских регионов, которые избраны в ходе Единого дня голосования 8 сентября, десять являются слушателями ВШГУ.

Избранный глава Калмыкии Бату Хасиков является слушателем третьего потока Высшей школы государственного управления.

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Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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