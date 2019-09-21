Париж, , 11:14 — REGNUM Для разгона очередной акции протеста движения «желтых жилетов» в Париже французская полиция применила слезоточивый газ. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщают французские СМИ.

Напомним, что протесту «желтых жилетов» во Франции не прекращаются с прошлого года. Первоначально они были вызваны намерение властей Франции повысить цены на моторное топливо. Однако движение быстро перешло к более широким политическим требованиям.

Протестуют «желтые жилеты» обычно по субботам. Вот и сегодня в Париже проходит очередная акция протеста.

Французская полиция действует жестко — против демонстрантов применяются резиновые пули, слезоточивый газ. Многие протестующие получили ранения.