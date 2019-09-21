Тегеран, , 11:12 — REGNUM Постоянный представитель Ирана при международных организациях Казем Гарибабди заявил, что ИРИ полностью выступает за создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке, однако единственным препятствием на этом пути является Израиль. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Дипломат отметил, что международное сообщество должно «надавить» на Израиль, чтобы он присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По его словам, страны Ближнего Востока давно хотят создать безъядерную зону в регионе, и в 1980 г. был заключен ряд соглашений по этому вопросу, однако все они бессмысленны ввиду того, что «сионистский режим» нарушает основополагающий договор в этой сфере (ДНЯО).

Казем Гарибабди подчеркнул, что Иран верит в возможность создания безъядерной зоны даже на такой неспокойной территории, как Ближний Восток. Он выразил надежду на то, что ДНЯО будет соблюдаться также на палестинских территориях после присоединения самой Палестины к договору.