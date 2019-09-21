Тегеран, , 11:40 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью CNN предупредил о том, что результатом любых агрессивных действий по отношению к ИРИ станет крупномасштабная война на Ближнем Востоке. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам политика, Иран не желает участвовать в какой-либо военной конфронтации, однако не будет «моргать» при нападении на свою территорию. Он подчеркнул, что остатки «Команды Б» пытаются обмануть президента США Дональда Трампа насчет того, что Иран желает как можно скорее начать войну с Вашингтоном, что, безусловно, является ложью.

Мохаммад Джавад Зариф также вспомнил войну, которую ведет коалиция Саудовской Аравии в Йемене при поддержке США, отметив, что Белый дом пятый год платит за войну в небольшой стране и его сил недостаточно, чтобы ее наконец завершить. Война с Ираном будет гораздо более масштабным конфликтом.