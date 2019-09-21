Тегеран, 21 сентября 2019, 11:57 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран не будет подписывать никакой договор, альтернативный СВПД. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.
По словам дипломата, США «запутались» в своей политике по отношению к Ирану, поэтому в текущих обстоятельствах заключение нового соглашения не представляется возможным. Он также подчеркнул, что «ядерная сделка» является документом, в котором достаточно ясно прописаны обязательства каждой из сторон, и США отказались их соблюдать. Исходя из этого, у руководства ИРИ нет сомнения, что Вашингтон нарушал бы положения и нового договора.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора.