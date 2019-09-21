История вопроса

Работы по созданию ядерной энергетики велись в Иране ещё с конца 1950-х годов. В этом ему помогали фирмы и специалисты из США, Франции и ФРГ. В городе Бушере строилась атомная электростанция, ожидалась поставка не менее 23 реакторов от западных фирм.

После свержения шаха Мохаммеда Реза Пехлеви в результате исламской революции 1979 года, новое религиозное руководство до середины 1980-х забыло про атомную энергетику.

В 1992 году были подписаны соглашения с КНР и Россией о строительстве атомных электростанций. Российская сторона взялась достроить электростанцию в Бушере, которая до революции была построена более чем на 80% но пострадала в последующее время. Китай по соглашению с США в 1997 году прекратил сотрудничество с Ираном в ядерной сфере.

С 2002 года начала появляться информация о том, что в Иране планируют развивать не только мирный атом, но и создавать ядерное оружие. В 2004 году под давлением МАГАТЭ и международного сообщества Иран заявил об отказе от работ по обогащению урана, но в 2006 году начал их снова. Совет безопасности ООН в связи с этим принял против Ирана меры по ограничению экспорта нефти, которые негативно отразились на экономике страны.

После прихода к власти в 2013 году нового президента Хасана Роухани начались переговоры, и в 2015 году было утверждён Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, получивший неофициальное название «ядерная сделка». В соответствии с планом с Ирана снимались все санкции в обмен на полный международный контроль над ходом работ в области ядерных технологий.

В 2016 году была запущена достроенная при помощи России атомная электростанция в Бушере.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил, что Иран нарушает условия СВПД. и поэтому США выходят из сделки и восстанавливают все санкции. Другие участники плана, - Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия, не согласились с действиями США. Поскольку США угрожают санкциями всем, кто будет вести торговлю с Ираном, для торговли с этой страной создаётся независимый платёжный механизм.

