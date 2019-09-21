Тегеран, , 11:01 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, заявил, что стратегия «арабская кровь ценой арабской нефти» — это стратегия США, Саудовской Аравии и их союзников в Йемене. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Политик подчеркнул, что в результате четырех лет агрессии саудовской коалиции в Йемене, действующей за счет поддержки США, были убиты более 100 000 граждан страны, 20 млн. остались обездоленными, а 2,3 млн. заразились холерой. Мохаммад Джавад Зариф назвал удары беспилотников хуситов по саудовским НПЗ «неприемлемым военным актом», который, однако, является местью хуситов за страдание йеменского народа.

Раннее НПЗ Саудовской Аравии был атакован беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские хуситы, однако, по мнению руководства США, за этими атаками стоит Иран.