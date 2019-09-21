Додома, , 10:55 — REGNUM ЮНИСЕФ обязался сотрудничать с Министерством образования, науки, технологий и профессионально-технической подготовки Танзании в организации национального форума по улучшению образования и организовать форум по улучшению образования в стране.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, об этом заявила Министр образования Джойс Ндаличако, выступая на пятом форуме «Мвананчи» (MTLF) (прим. с суахили «Mwananchi» — гражданин) на тему «Обеспечение молодежи современными знаниями и навыками». Форум проходил 19 сентября в городе Дар-эс-Саламе.

«Я рада отметить, что ЮНИСЕФ намерен организовать еще один форум по улучшению образования в стране», — сообщила Ндаличако.

Она также подтвердила готовность Правительства Танзании сотрудничать с частным сектором и другими партнерами по развитию в области улучшения образования в стране.