21 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 10:52 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Можно сбиться со счету, если попытаться подсчитать сколько раз президент США Дональд Трамп за время своего президентства грозился нанести по Ирану военный удар. Точно также можно привести множество инцидентов на Ближнем Востоке, которые могли быть использованы Вашингтоном в качестве предлога для начала боевой операции — история с беспилотниками, так называемая «танкерная война» и другие.

Белый дом потратил немало усилий для сколачивания в регионе в разном составе антииранских коалиций, не говоря уже о вводимых поэтапно санкциях. Были сообщения о переброске в регион дополнительного количества военнослужащих, хотя их и без того там довольно много. Вот и сейчас после атаки на объекты саудовской нефтяной инфраструктуры, в чем привычно обвиняют Иран, американский президент одобрил отправку американских войск для укрепления безопасности Эр-Рияда. При этом Трамп заявил следующее: «Я мог бы приказать нанести удар по 15 объектам в Иране, и мы сделали бы это. Но я считаю, что можно продемонстрировать силу и проявив сдержанность». Но дело сейчас не в Тегеране. Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию в Йемене и уничтожила четыре объекта к северу от йеменского портового города Ходейда, где, как сообщают государственные саудовские издания, хуситы осуществляют сборку дистанционно управляемых лодок и морских мин и «угрожают безопасности судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе и южной части Красного моря».

Это говорит о том, что Эр-Рияд, ранее заявлявший о том, что нападение на НПЗ было совершено не с йеменской территории, а «с севера», изменил свою позицию. Представители йеменского движения «Ансар Алла» заявили о прекращении ударов беспилотниками по Саудовской Аравии и ждут от Эр-Рияда аналогичного шага. По словам главы политсовета «Ансар Алла» Махди аль-Машат, «мы ждем от Саудовской Аравии аналогичное заявление о прекращении всех видов атак на территорию Йемена». Как считает германский эксперт по Ближнему Востоку Михаэль Людерс, «нападение беспилотников на НПЗ стало для саудовских военных и властей большим позором, хотя королевство является третьим по величине импортером оружия в мире, сразу после США и Китая». Однако американское оружие не гарантировало Саудовской Аравии военных побед в Йемене, саудовские военные оказались не готовы к борьбе с нерегулярными партизанскими группировками. Более того, американские военные эксперты признали, что «хуситы в последнее время значительно усилили свой военный потенциал, совершив настоящий технологический прорыв».

Теперь, судя по всему, Вашингтон решил собой прикрывать саудитов. Трамп предложил поддержку для «самообороны» Саудовской Аравии в ходе телефонного разговора с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Однако в этом случае уже американцы могут оказаться под ударом хуситов и втянуться в еще один вооруженный конфликт на Ближнем Востоке без официального объявления о своем участии в нем. Невольно напрашивается аналогия: аналогичная геополитическая комбинация в Йемене сформировалась как раз в момент подготовки к подписанию соглашения по ядерной программе между Ираном и «шестеркой» в момент, когда между Вашингтоном и Тегераном намечалась «перезагрузка». Тогда администрации президента США Барака Обамы удалось в конечном счете выйти на ядерную сделку с Ираном, хотя гражданская война в Йемене не была прекращена, а отряды «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на некоторых участках вышли даже к саудовской границе.

Удастся ли такая комбинация Трампу, который балансирует на грани пока опосредованной войны с Ираном? На наш взгляд, он маневрирует, пытается выиграть время, понимая всю негласную подоплеку нынешней иранской интриги. Не случайно президент США дает понять, что «степень участия Ирана в нападениях на саудовские НПЗ еще предстоит установить. Мы рассматриваем это в данный момент. Вариантов много, но я смотрю сейчас не на них. Мы хотим определить, кто это сделал. Мы говорим с Саудовской Аравией и другими соседями. Мы обсуждаем это все вместе. Посмотрим, что произойдет». Поэтому складывается устойчивое ощущение, что Трамп сдерживает «ястребов» в своей администрации, которые действительно хотят подтолкнуть американцев к войне с Ираном, он отводит «след» в сторону Йемена и может разыграть партию хуситов с Тегераном «в пакете». Вот почему все его действия на этом направлении именуются экспертами «войной с оговорками».

10 сентября Трамп отправил в отставку своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, который выступал за активные военные действия против Ирана. Президент продолжает балансировать между «голубями» и «ястребами». Однако было бы наивно предполагать, что проблема только в этом. В Белом доме видят, что на Ближнем Востоке меняется соотношение сил и против Ирана не срабатывают в ожидаемой мере санкции, а к незатейливым играм в Ормузском проливе и Персидском заливе все давно привыкли. The Washington Post сообщает, что Пентагон подготовил для президента сценарий «военного ответа» Ирану: нанесение авиаударов по конкретным целям на иранской территории, оцениваются и возможные ответные шаги Тегерана. При этом президент «будет предупрежден, что военные акции против Исламской Республики могут вылиться в войну». И вот государственный секретарь США Майк Помпео говорит, что «мы хотим мирного решения, я думаю, Исламская республика Иран рассчитывает на то же». Как говорится, это уже другое дело.