Киев, , 10:51 — REGNUM Если официальный Киев будет грамотно инвестировать в энергетику и привлекать правильных инвесторов, то уже через три года Украина может отказаться от любого импорта газа, в т.ч. из России.

Об этом вечером 20 сентября заявил в эфире украинского телеканала «24» эксперт Александр Савченко, комментируя заявление министра энергетики Алексея Оржеля о том, что Киев может вернуться к закупкам газа напрямую у России.

«Основным приоритетом должна быть добыча собственного газа. Через три года Украина может отказаться от импорта газа, а через пять — стать экспортером», — уточнил Савченко.

Также эксперт предостерег правительство Украины от подписания любых двусторонних контрактов с Россией, заявив, что такие документы — «это лишь бумажка».

«Очень важно, чтобы эти контракты были не между Украиной и РФ, а, например, между Украиной, Россией и ЕС. Для страховки. Либо же ЕС должен выступить гарантом выполнения этих соглашений», — уверен Савченко.

В завершение он напомнил новым властям страны, чтоРоссия использует любую удобную возможность для того, чтобы «поставить Украину на колени» с помощью газа и нефти.

ИА REGNUM напоминает, что 20 сентября на пресс-конференции в Киеве Оржель заявил, что контракт с российским концерном «Газпром» о прямых поставках газа в Украину возможен, на рыночных условиях. Вместе с тем, украинский министр энергетики прозрачно намекнул, что напрямую связан с решением вопроса по транзиту российского газа через Украину.