Анкара, , 10:44 — REGNUM Представитель Министерства обороны Турецкой Республики полковник связи Тамер Зинджир заявил: «С даты начала операции «Коготь» и по настоящее время в ее рамках на севере Ирака уничтожено 111 боевиков Рабочей партии Курдистана. Всего их было ликвидировано 417. Тот факт, что 357 из них уничтожили наши ВВС, показывает крайнюю эффективность их применения».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, полковник Тамер Зинджир отметил: «В координации со штабом проведения операции «Коготь» по регионам севера Ирака Заб, Авашин, Басьян, Гара, Метина и Кандиль, где пытается укрыться террористическая группировка, наносились как авиаудары, так и артиллерийские удары».

Представитель Минобороны Турции добавил: «Особо хочется отметить авиаудары, проведенные в координации с Национальной разведывательной организацией, в результате которых один за другим уничтожались главари различных уровней внутренней иерархии террористической организации».