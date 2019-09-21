Анкара, , 12:28 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявил: «Зону безопасности, 30−40 км глубиной и очищенную от тяжёлого вооружения и террористов, мы планируем превратить в мирный коридор. Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган с самого начала многократно повторял нашим партнёрам, каковы наши цели, принципы и задачи. Мы тщательно следим за заявлениями американцев».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил: «Мы помним, что они сделали в Манбидже и Ракке, и не хотим, чтобы это снова повторилось. В согласованном с США регионе мы проводим наземное и воздушное патрулирование, и работаем над созданием опорных баз. Мы продолжим наши переговоры и совместные с американцами действия так, как это приемлемо для нас».

Министр добавил: «Если же произойдет попытка обмана или задержки с их стороны, сотрудничеству конец. Мы подготовились. Как говорил наш президент, свою пуповину мы режем сами. У нас есть и план А, и план Б».