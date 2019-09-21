Анкара, , 12:18 — REGNUM Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай заявил: «Турция, как гарант кипрского вопроса, продолжит выполнять свои обязательства, как это было и раньше. Все мы знаем, что турок-киприотов есть потенциал и воля для повышения уровня жизни и развития имеющихся способностей».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фуат Октай отметил: «Бесспорна ответственность мирового сообщества за улучшение имеющего место на Кипре статуса-кво».

Вице-президент добавил: «В ситуации, когда греческая часть Кипра была принята в ЕС, такие неправомерные с политической, правовой и гуманитарной точек зрения шаги, как эмбарго, лишившее турок-киприотов равенства, не согласуются с ценностями ЕС, заложенными при его создании».