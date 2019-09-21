Анкара, , 10:40 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Турция защищает интересы Северного Кипра в Восточном Средиземноморье так же решительно, как и свои собственные. Вместе с нашими кипрскими братьями мы задействуем в геологоразведочных работах на шельфе 2 буровых и 2 сейсмологических судна».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Для обеспечения безопасности наших судов и их возможности спокойно заниматься своим делом, в регионе несут службу наши ВМС и ВВС».

Турецкий лидер добавил: «Те, кто считают, что природные богатства Кипра и региона принадлежат только им, в будущем, как это и бывало раньше, столкнутся с решимостью Турции и Северного Кипра. С этими мыслями я поминаю наших шахидов (в исламе — мученик за веру), отдавших жизни за этот вопрос национального значения, желаю всех благ каждому гази (в исламе — ветеран священной войны)».