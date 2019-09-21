Анкара, , 11:36 — REGNUM В ходе совместной операции Вооруженных сил и Национальной разведывательной организации Турции в регионе Гара на севере Ирака было уничтожено 3 боевика Рабочей партии Курдистана. Одним из них оказался Зинар Шияр Адыйаман, известный под кодовым именем «Мехмет Байден».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, убитый являлся командиром высшего уровня сил специальных операций террористической группировки. В его отношении были вынесены судебные приказы о задержании и заключении под стражу. Он вступил в организацию в начале 1990-х и был также ответственным группировки за финансы, транспорт и логистику в регионе Гара.

Напомним, что эта организация признана террористической США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки. Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.