Анкара, , 12:07 — REGNUM Министерство обороны Турецкой Республики разместило запись со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter, в которой сообщает, что в рамках координации с Национальной разведывательной организацией Турции в регионе Гара на севере Ирака ВВС Турции нанесли удар по позициям боевиков Рабочей партии Курдистана. Напомним, что эта организация признана террористической США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в результате массированного ракетно-бомбового удара было уничтожено по меньшей мере 15 террористов. Оперативники разведки корректировали авиаудар с земли.

Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.