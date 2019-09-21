Анкара, , 11:05 — REGNUM Сотрудник исследовательского центра глобального управления Шанхайского университета Селим Хан Йениаджун опубликовал в турецком новостном агентстве Anadolu Ajansı свою статью под названием «Из избирательной урны Нетаньяху получил счёт за неприкосновенность». Он заявил, что прошедшие в Израиле выборы стали шоком для действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который раньше мог спокойно контролировать политические круги страны.

Селим Хан Йениаджун считает, что причиной активной критики Нетаньяху израильской общественностью стали как личность премьер-министра, так и проводимая им агрессивная политика. Хоть пока и нет ясности в вопросе создания правительства, очевидно, что в проигрыше Нетаньяху ключевым элементом стал бывший министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

По мнению эксперта, и Нетаньяху, и лидер «Бело-голубого альянса» Бенни Ганц дают зелёный свет созданию правительства национального согласия. Вопрос лишь в том, останется ли Нетаньяху премьер-министром, несмотря на 2-ое место его партии на выборах, и пойдут ли на большие уступки Либерману, чья вероятность появиться в новом правительстве весьма велика, левые или же правые.