Анкара, , 12:20 — REGNUM Проект поправок, предложенной правящей Партией справедливости и развития Турции, предусматривает внесение изменений в 15 законов, связанных с правосудием. Он будет внесен на рассмотрение Великим национальным собранием Турции на первой неделе нового парламентского года, в октябре 2019 года.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, проект поправок обрёл свою окончательную форму после переговоров с Палатой адвокатов Турции и различными организациями гражданского общества и учёными. Основной повесткой поправок станет ускорение судопроизводства.

Проект поправок содержит такие вопросы, как ускорение уголовного судопроизводства, расширение применения согласительной процедуры, выстраивание четкого порядка принципов судебного процесса, расширение прав адвокатов, введение экзамена для соискателей статуса адвоката.