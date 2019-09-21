Джуба, , 11:06 — REGNUM Президент Южного Судана Сальва Киир заявил, что ему, возможно, придется сформировать коалиционное Правительство без лидера оппозиции Риека Мачара в случае, если тот не вернется в столицу страны в ближайшее время.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Киир сообщил об этом во время празднования годовщины подписания мирного договора между сторонами.

«Я обещаю, что к ноябрю коалиционное Правительство будет сформировано. Если оппозиция откажется формировать Правительство с нами, мы все равно это сделаем в установленные сроки», — отметил Киир, а также добавил: «Даже если он приедет в октябре, нет проблем, пусть приезжает».

Напомним, что соглашение сторон положило конец пятилетнему конфликту в стране, в результате которого погибли тысячи людей, еще более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Президент Южного Судана и глава оппозиции после подписания договора заключили соглашение о формировании переходного Правительства в ближайшие сроки, однако им это сделать не удалось.

Две недели назад Киир и Мачар провели закрытую встречу в городе Джубе и договорились о создании коалиционного Правительства в ноябре.

Киир обратился к Мачару, проживающему на данный момент в Судане, с просьбой вернуться в страну заблаговременно.