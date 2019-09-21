Бейрут, , 10:38 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аюн заявил, что его правительство разрабатывает план экономических реформ, которые приведут к радикальным структурным изменениям в экономике страны. Об этом сообщает 20 сентября саудовское новостное издание Ashark Al-Awsat.

Ливанский президент подчеркнул, что согласно будущему плану, основным драйвером развития экономики страны станет производственный сектор, усиление которого положительно скажется на уровне жизни различных регионов Ливана, а налоговые поступления помогут сократить государственный долг.

Особое внимание Мишель Аюн уделил проблеме сирийских беженцев, заявив, что оказываемая Ливану международная помощь непропорционально мала по сравнению с тем бременем, которое накладывает на Ливан необходимость содержать беженцев.

«Сирийцы прибыли в Ливан в результате ухудшения ситуации с безопасностью в их стране. Теперь, когда ситуация стабилизировалась на большей части сирийской территории, они могут вернуться», — подчеркнул Аюн.