Сана, , 10:59 — REGNUM Йеменские повстанцы-хуситы, противостоящие силам Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, заявили, что эскалация вооруженного конфликта в районе порта Ходейда нарушает Стокгольмские соглашения. Об этом 20 сентября сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Данное заявление стало реакцией на начатую силами Арабской коалиции военную операцию против сил хуситов. В частности, авиаудары по четырем объектам к северу от Ходейды были охарактеризованы ими как нарушение условий Стокгольмских соглашений, которые были подписаны в декабре 2018 года. В то же время, представители коалиции заявили, что данные объекты использовались для сборки лодок с возможностью дистанционного контроля, которые хуситы широко используют в борьбе против судов Саудовской Аравии.

Напомним, что согласно условиям Стокгольмсих соглашений, хуситы и правительство Йемена договорились прекратить боевые действия и начать постепенный вывод вооруженных сил из Ходейды, а также портов Салифа и Рас-Иса. С этой целью был создан мониторинговый комитет, в который вошли представители враждующих сторон и глава группы наблюдателей ООН. После вступившего в силу 18 декабря 2018 года перемирия в Ходейде стороны конфликта неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении, а фактического отвода сил и демилитаризации оговоренных зон так и не произошло.