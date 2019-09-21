Сана, , 10:39 — REGNUM Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала крупную военную операцию против вооруженных сил хуситов к северу от порта Ходейда в Йемене. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Представители коалиции заявляют, что операция соответствует всем нормам международного права и во избежание несчастных случаев предостерегли гражданское население Йемена от приближения к району проведения операции.

Силам коалиции уже удалось уничтожить четыре объекта по сборке лодок с дистанционным управлением и морских мин. Отмечается, что эти военные успехи будут способствовать восстановлению свободы морского судоходства в регионе.

Кроме того, официальный представитель коалиции Турки аль-Малики заявил, что ее силам удалось предотвратить крупный террористический акт со стороны хуситов в южной части Йемена.