Москва, , 10:18 — REGNUM Вопрос физической безопасности главного редактора информационного портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на Украине зависит от развития ситуации в этой стране. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич.

Напомним, что суд на Украине освободил Вышинского из-под ареста. При этом сфабрикованное против Вышинского дело о государственной измене до сих пор рассматривается в суде. Вышинский обещал, что приедет в Киев на заседание суда.

Буякевич в интервью РИА Новости подчеркнул, что Вышинский оказался заложником политических интриг со стороны Киева и не имеет никакого отношения к каким-либо реальным преступлениям.

«Мы очень рады тому, что Кирилл наконец-то оказался на свободе… В отличие от многих других людей, которые оказались внутри этой операции по обмену, Кирилл вообще никакого отношения к какому-либо уголовному составу преступления или политическому не имел абсолютно», — сказал Буякевич.

Что касается безопасности Вышинского, который намерен вернуться в Киев на заседание суда по его делу, то тут основные вопросы к самому Вышинскому.

Буякевич пояснил, что физическая безопасность Вышинского на Украине зависит прежде всего от развития ситуации в этой стране, которая меняется очень быстро.