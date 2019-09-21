Эр-Рияд, , 10:37 — REGNUM Лидер ливанской шиитской организации Хезболла Хасан Насралла предостерег Саудовскую Аравию от попыток вступления в войну с Ираном, заявив, что королевство в этом случае может быть уничтожено. Об этом 20 сентября сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

«Не делайте ставку на войну против Ирана, потому что он уничтожит вас. Ваши дома сделаны из стекла, и ваша экономика такая же хрупкая», — заявил Хасан Насралла в своей речи, которая транслировалась по телевидению. Вместо попыток навязать войну Ирану и закупок новых вооружений Насралла посоветовал Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам прекратить войну в Йемене.

Напомним, что 14 сентября с помощью крылатых ракет и дронов была произведена атака на два крупнейших в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающих завода, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти вдвое. КСА обвинило в атаках Иран и призвало международное сообщество предпринять жесткие меры против агрессора.