Кейптаун, , 10:19 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время внеочередного заседания парламента выдвинул чрезвычайный план из пяти пунктов. Его цель — положить конец гендерному насилию, сообщил африканский новостной портал Maroela Media.

План будет реализован в течение следующих шести месяцев. Основными пунктами плана являются следующие положения:

Во-первых, предотвращение гендерного насилия. «Вводя превентивные меры, мы должны признать, что насилие в отношении женщин — это не проблема женщин. Это проблема мужчин», — отметил Рамафоса.

Во-вторых, укрепление и реформирование системы уголовного правосудия. «Все для того, чтобы добиться справедливости, виновных привлечь к ответственности. Закон в нашей стране должен действовать как сдерживающий фактор», — сказал Рамафоса.

В-третьих, укрепить правовые и политические рамки. «С момента становления демократии мы приняли ряд законов и программ, направленных на борьбу с гендерным неравенством в нашем обществе, на продвижение прав человека и на обеспечение эффективной борьбы против насилия по признаку пола. Не стоит останавливаться на достигнутом», — заявил Президент.

В-четвертых, обеспечение адекватного ухода за жертвами насилия и их поддержка.

И в-пятых, укрепление экономической независимости и благосостояния женщин.