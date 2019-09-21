Исламабад, , 12:12 — REGNUM 20 сентября Первый помощник Госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс выразила одобрение словами премьер-министра Пакистана Имрана Хана о Кашмире.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Элис Уэлсс высоко оценила «однозначное» заявление Имрана Хана о том, что «вооруженные люди из Пакистана, которые совершат акты насилия в Кашмире, будут считаться врагами как пакистанцев, так и кашмирцев». Американский дипломат также добавила, что приверженность Пакистана борьбе с терроризмом имеет ключевое значение для стабильности в регионе.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.