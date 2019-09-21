Исламабад, , 12:07 — REGNUM 20 сентября директор департамента Центральной Азии и Ближнего Востока МВФ (Международный валютный фонд) Джихад Азур призвал Пакистан увеличить самостоятельность Государственного банка (Центробанк).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Джихад Азур отметил, что Пакистану следует увеличить продолжительность службы управляющего Госбанком до пяти лет, чтобы «соответствовать международной практике», а также обеспечить большую самостоятельность Банка с точки зрения законодательства. Наконец, по мнению Джихада Азура, правительство должно прекратить использовать Госбанк в качестве своего кредитора, так как этот институт должен выполнять другие функции.

Пакистан переживает тяжелый экономический кризис, связанный с дефицитом платежного баланса. Ради спасения экономики Исламабад обратился с МВФ (Международный валютный фонд) для участия в кредитной программе. Общая сумма кредита МВФ на 3 года составит 6 миллиардов долларов.