Исламабад, , 12:16 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан отправился с визитом в США для участия в Генеральной ассамблее ООН.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, внешнеполитические ведомства США и Пакистана согласовали встречу Имрана Хана с президентом США Дональдом Трампом «на полях» Генассамблеи. Ожидается, что главной темой переговоров двух лидеров станет проблема Кашмира.

«По пути» в США премьер-министр Пакистана посетил Саудовскую Аравию, где провел переговоры с наследным принцем королевства Мухаммедом Бин Саламаном.