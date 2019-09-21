Киев, , 10:09 — REGNUM На Украине эксперты и политику обсуждают информацию о том, что «Нафтогаз Украины» начал закупать электроэнергию в Белоруссии с целью ее перепродажи на внутреннем рынке, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 сентября.

В частности, депутат Рады от партии «Батькивщина», экс-глава министерства ЖКХ Украины Алексей Кучеренко заявил, что на самом деле речь идет о покупках электроэнергии из России, и он не понимает логику действий «Нафтогаза».

»Пять лет убеждать нас с вами в невозможности покупать «вонючий газ» из России и вдруг, ни с того ни с сего, начать покупать «вонючую электроэнергию» того же происхождения?! Белорусская «накладная» этой электроэнергии пусть никого не обманывает», — утверждает депутат.

Кучеренко также задается вопросом, была ли именно в этом суть «скандальной и весьма сомнительной» правки в закон про рынок электроэнергии о выходе «белорусской» (закавычено самим депутатом — ред.) стороны на прямые договора с украинскими компаниями.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 июля 2019 года на Украине заработал новый рынок электроэнергии, основанный на европейской модели.

19 сентября Верховная рада Украины разрешила импорт электроэнергии из Белоруссии и России по двусторонним договорам. За соответствующие изменения в закон о рынке электроэнергии проголосовали 265 народных депутатов при 226 необходимых.

По мнению властей страны, такой шаг увеличит конкуренцию на рынке.