Исламабад, , 10:24 — REGNUM 20 сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обязательно поднимет вопрос Кашмира в ходе переговоров с мировыми лидерами на полях Генеральной ассамблеи.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пресс-секретарь Генерального секретаря Стефан Дужарич отметил, что Антониу Гутерреш воспользуется возможностью обсудить проблему Кашмира в присутствии глав государств. По словам пресс-секретаря, Антониу Гутерреш считает, что у этой проблемы есть только дипломатическое решение.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.