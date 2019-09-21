Исламабад, , 12:10 — REGNUM 20 сентября министерство иностранных дел Пакистана осудило заявление МИД Афганистана о том, что Кабул по-прежнему «не признает Линию Дюранда в качестве официальной границы между двумя странами».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в пакистанском МИДе такое заявление афганской стороны назвали «безответственным и необоснованным». Как отметили во внешнеполитическом ведомстве Пакистана, Линия Дюранда (проведена в 1893 году) — это «международно-признанная, официальная граница, проведенная в соответствии с нормами и конвенциями международного права».

Заявление об отказе признать существующую границу было сделано МИД Афганистана по случаю открытия круглосуточного контрольно-пропускного пункта с Пакистаном в Торхаме. Хотя в Кабуле и похвалили инициативу Исламабада, все же не забыли еще раз напомнить партнерам о несправедливости границы.