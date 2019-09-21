Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что политика его страны на Украине является совершенно бессмысленной и только раздражает Россию. Об этом пишет центральная американская газета The Washington Post со ссылкой на источник.

Данный источник утверждает, что он неоднократно обсуждал с Трампом американскую политику на Украине и президент США неоднократно заявлял, что по его мнению, то что Вашингтон делает на Украине совершенно бессмысленно и только раздражает Россию.

«Позиция президента по сути заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина?» — цитирует свой источник газета The Washington Post.

Также издание утверждает, что Трамп до сих пор отказывается установить конкретную дату встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским. при этом все помощники Трампа очень хотят, чтобы данная встреча состоялась.

Газета связывает такую позицию Трампа с его желанием добиться от властей Украины расследования деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его детей на Украине. именно для этого Трамп хотел послать своего адвоката Рудольфа Джулиани в Киев, где он должен был добиться начала расследования. Но поездка не состоялась.

Дело в том, что Байден, по всей видимости, будет главным конкурентом Трампа на выборах 2020 года.