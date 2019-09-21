Могадишо, , 11:46 — REGNUM Саудовская Аравия и ОАЭ рассматривают Африканский Рог, и в частности Сомали, как стратегический плацдарм, с которого они могут поддерживать осуществление своих военных операций в Йемене. Хотя влияние Катара, в отличие от Саудовской Аравии, в Сомали не включает военное присутствие, Доха использует подход мягкой силы, сочетая инвестиции и коммерческую деятельность в надежде повысить свою экономическую конкурентоспособность и политическое влияние в Сомали. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Caasimada.

В то время как Катар, наряду со своим близким союзником Турцией, поддерживает центральное правительство в Могадишо, их оппоненты из Саудовской Аравии и ОАЭ поддерживают местные органы власти в федеральных штатах Сомали — Сомалиленде, Пунтленде и Джуббаленде, — которые стремятся к независимости от Сомали.

До 2017 года ОАЭ также были близки к правительству Могадишо, но после того, как федеральное правительство отказалось заявить о своей позиции поддержки ОАЭ в кризисе в Персидском заливе, ОАЭ прекратили помощь в целях развития стране.

По словам доктора философских наук из Университета Бирмингема, занимающегося вопросами внешней политики Саудовской Аравии Умера Карима, если Саудовская Аравия и ОАЭ не станут полностью отказываться от федерального правительства Сомали в Могадишо, они могут признать Сомалиленд отдельным государством и, возможно, еще и Пунтленд в будущем. «Пока я не думаю, что они достигли этого уровня. То, что мы видим, — это просто возобновление саудовской и катарской дипломатии в районе Рога, которое в основном будет омрачено более активной деятельностью ОАЭ и турок», — добавил он.