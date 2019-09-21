Аддис-Абеба, , 10:45 — REGNUM Министерство иностранных дел Эфиопии объявило, что требования Египта о правильной эксплуатации эфиопской ГЭС «Возрождение», расценены как неуважительное отношение к суверенитету и национальному праву Эфиопии на использование вод Нила. На пресс-конференции МИД пресс-секретарь министерства Небият Гетачеу заявил: «Любой шаг со стороны любого государства, который негативно затрагивает суверенитет Эфиопии и ее право использовать Нильскую плотину, властями страны не принимается». Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

Гетачеу заявил, что предложение Египта о заполнении плотины неприемлемо, поскольку оно «ставит под сомнение суверенитет Эфиопии». Он добавил, что «предложение Египта игнорирует процедуру трехсторонних переговоров и противоречит установленной системе принятия решений. Египет не принимает и не уважает текущие и будущие права на развитие и планы по развитию Эфиопии в отношении использования Нила, которые усложнят процесс заполнения плотины».

Пресс-секретарь заявил: «Эфиопия считает, что неуместные односторонние шаги, которые могут подорвать дух доверия и сотрудничества между тремя странами, достигнутые в течение последних семи лет, должны быть прекращены». Гетачеу подтвердил, что Эфиопия будет продолжать развивать потенциал Нила в духе сотрудничества и взаимной выгоды для удовлетворения своих потребностей в экономическом развитии.